Sabine Appelmans: "Tennis was mijn eerste liefde en nu is er padel"

Padel, een mix tussen tennis en squash, is een echte hype. "Als ze de regels uitleggen en je oefent een beetje, dan kun je al snel goed spelen", probeert Appelmans het succes te verklaren. "Iedereen is er snel mee weg en ook conditioneel valt het wel mee, omdat je altijd met z'n vieren op de baan staat."

"Voor mij was het tennisballetje mijn eerste liefde en nu is het opnieuw in mijn leven gekomen in de vorm van padel", vertelt Sabine Appelmans. "Ik ben beginnen te spelen met vrienden. Eerst één keer per week en dan vaker."

"Het is een sport die nog in haar kinderschoenen staat en die nog echt aan het groeien is", aldus Appelmans, die binnenkort ook padelwedstrijden zal becommentariëren voor televisie. "Op tv is het echt spektakel en heel aangenaam om naar te kijken."

"Mensen die nu al padel spelen, zullen het zeker fijn vinden om te kijken. Zo kunnen ze nieuwe dingen leren. Het niveau is toch helemaal anders dan. In Vlaanderen komt er meer structuur en als er ook meer toernooien komen, hoop ik dat we in de toekomst ook Belgische topteams hebben."

Toch hoor je hier en daar ook kritiek van buurtbewoners, die klagen over het lawaai van de padelvelden. "Ik zou ook geen padelbaan naast mijn huis willen", is Appelmans begripvol. "De meeste velden zijn bij tennisclubs, maar tennis en padel is niet hetzelfde. Er moet wel rekening gehouden worden met de huizen in de omgeving."