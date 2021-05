Protesterende ManUtd-fans vallen stadion binnen vlak voor topper tegen Liverpool

De hele week tonen fans van Manchester United al hun onvrede over het huidige clubbestuur. Ze eisen dat de Amerikanen opstappen. Er heerst al geruime tijd onvrede bij de achterban, maar sinds het Super League-project is die alleen maar toegenomen.

Manchester United werd in 2005 gekocht door de Amerikaanse familie Glazer, voor 790 miljoen pond (908 miljoen euro). Hoewel de club sinds 2012 genoteerd is aan de New York Stock Exchange, behielden de Glazers een meerderheidsbelang.