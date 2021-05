Play-in en play-offs in de NBA: hoe zit het precies in elkaar?

Wat?

In normale seizoenen was het simpel: de nummers 1 tot en met 8 in de Eastern en de Western Conference spelen de play-offs. Maar door de coronapandemie zag het vorige seizoen er helemaal anders uit en werd een play-in ingevoerd die aan de play-offs vooraf gingen.

Hoe?

De nummers 1 tot en met 6 na het reguliere seizoen in de Eastern en de Western Conference zijn zeker van hun stekje in de play-offs. De nummers 7 tot en met 10 nemen deel aan de play-in.

De teams die als 7e en 8e eindigen in het reguliere seizoen hebben in de play-in dus twee kansen om één wedstrijd te winnen en zich zo te plaatsen voor de play-offs. De nummers 9 en 10 van het reguliere seizoen moeten 2 keer op rij winnen om de play-offs te halen.

Wanneer?

En de play-offs?

In zowel de Eastern als de Western Conference spelen uiteindelijk 8 teams de play-offs. Hun plaatsing wordt bepaald door de eindstand in de reguliere competitie voor de nummers 1 tot en met 6 of door hun resultaat in de play-in, voor de nummers 7 en 8.

Zodra de laatste deelnemers aan de play-offs bekend zijn, wordt het bekende stramien gehanteerd: twee teams nemen het tegen elkaar op in een best-of-7-serie. Wie als eerste 4 wedstrijden wint, stoot door naar de volgende ronde.



Uiteindelijk spelen de kampioenen uit het Oosten en het Westen tegen elkaar om de titel in de NBA. De LA Lakers zijn de titelverdediger.