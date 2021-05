OKC bereikt bodem, Jokic tovert en Clarkson heeft snoeiharde dunk in petto

Dieptepunt voor OKC

Indiana heeft geschiedenis geschreven op het veld van Oklahoma City. De Pacers wonnen met 95-152 en dat is de zwaarste nederlaag voor een thuisploeg in de geschiedenis van de NBA.

In het 4e quarter flirtte Indiana nog even met de grootste kloof in de NBA-geschiedenis, toen ze een bonus hadden van 67 punten. In 1991 verloor Miami met 68 punten verschil op het veld van Indiana, nog altijd de zwaarste nederlaag ooit in de NBA.

Afgelopen nacht tegen OKC was Domantas Sabonis de grote man bij Indiana. De Litouwer zat bij de rust al aan een triple-double.