Nmecha: "CL-ticket en ploegmaats kunnen me misschien hier houden"

"Op dit moment gaat het heel goed. We zitten in de Champions' play-offs en dat was het doel", vertelt Lukas Nmecha aan Sporza. "We vinden stilaan ons beste systeem. De voorbije matchen draaide het goed en die flow moeten we vasthouden."

De top 4 leek in het begin van het seizoen nochtans ver weg voor Anderlecht. "We stonden nog maar aan het begin van onze reis. We speelden heel vaak gelijk en vaak door tegengoals op het einde van een match. Als we toen al iets meer volwassen hadden gespeeld, hadden we meer punten gepakt en zouden we misschien zelfs nog meedoen voor de titel."

De kritiek die hij soms kreeg, liet hem koud. "De spits is vaak de speler die applaus krijgt, maar ook kritiek. Mensen zullen altijd praten, dat interesseert mij niet. Dat ik alleen penalty's scoor? Dat zijn ook goals. Als we in de play-offs nog 5 penalty's krijgen, neem ik ze heel graag allemaal."

"Ondertussen voel ik me hier goed. Een uitleenbeurt is nooit makkelijk, maar de integratie liep vrij makkelijk. We hebben een ploeg vol getalenteerde jonge spelers. Ook naast het veld trekken we samen op."