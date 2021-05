Hattrick aan Tsjechische titels voor het Slavia Praag van Deli en Stanciu

Slavia Praag is dit seizoen letterlijk onoverwinnelijk in eigen land. De zege tegen Viktoria Plzen was de 24e op 30 speeldagen. Het speelde ook 6 keer gelijk, maar verloor dus nog geen enkele keer.

Voor de 30e speeldag kon enkel Sparta Praag Slavia mathematisch nog bijbenen, maar toen zij niet verder kwamen dan een gelijkspel tegen Slovan Liberec was de 3e titel op een rij een feit.

In de "kampioenenmatch" tegen Plzen eisten 2 oude bekenden van de Belgische competitie een hoofdrol op. Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) viel in na de rust en was nog goed voor een goal en assist in de 5-1-zege.

Dat had 6-1 kunnen zijn, maar bij een 1-0-stand miste Club Brugge-huurling Simon Deli een strafschop. In de slotfase maakte ook Peter Olayinka, bekend van Zulte Waregem, nog een cameo.