Geen fotofinish nodig op de MTB: Pidcock wint met meer dan 3 minuten voorsprong

Terwijl Mathieu van der Poel pas volgende week zijn eerste wedstrijd op de mountainbike rijdt, heeft Tom Pidcock de overstap nu al gemaakt. In Leukerbad nam de Brit deel aan een manche van de Swiss Cup.

De wereldtop stond dan wel niet aan de start, maar toch was de prestatie van Pidcock verbluffend. Van enige pijntjes na zijn val in de Waalse Pijl leek geen sprake meer.

De winnaar van de Brabantse Pijl bouwde ronde na ronde zijn voorsprong uit en smeerde de nummer 2, de Fransman Carod (toch brons op het laatste WK mountainbike), uiteindelijk meer dan 3 minuten aan de broek.

Met zijn prestatie maakt Pidcock duidelijk dat ze rekening met hem zullen moeten houden de komende weken en dan vooral op de Spelen in Tokio. Volgende week in Albstadt krijgen we al meteen de eerste confrontatie tussen de grote jongens.