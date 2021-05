Gary Neville: "Achter de schermen is United verroest en rot, Glazers moeten verkopen"

Manchester United werd in 2005 gekocht door de Amerikaanse familie Glazer, voor 790 miljoen pond (908 miljoen euro). Hoewel de club sinds 2012 genoteerd is aan de New York Stock Exchange, behielden de Glazers een meerderheidsbelang.



De Glazers lagen al langer onder vuur door de United-fans, maar het hele Super League-fiasco heeft er natuurlijk weinig goeds aan gedaan. Net voor de topper tegen Liverpool kwamen duizenden fans dan ook protesteren. Enkele honderden konden het stadion en zelfs het veld betreden.

De match werd uitgesteld. Gary Neville, ManUtd-icoon en huidig reporter bij Sky Sports, liet zijn licht schijnen over de hele situatie. De Brit had, net als bij het nieuws over de Super League, zijn duidelijke mening klaar.

“De Glazers namen de club over met het beste stadion van het land, zelfs een van de beste in Europa. We haalden regelmatig de kwartfinales, halve finales en finales in de Champions League en wonnen bijna elk seizoen de Premier League”, zegt Neville bij Sky Sports.