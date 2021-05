Dragons en Waterloo Ducks strijden om hockeytitel na 2 shoot-outs

Na een 2-3 overwinning vorige week tegen Leopold, verloor Waterloo zondag met 1-3 aan de Drève d'Argenteuil. Arthur Verdussen had de score geopend voor Leopold (26e), maar Victor Charlet hing de bordjes gelijk net voor de rust (28e).

Maxime Plennevaux (39e) en opnieuw Verdussen (53e) zorgden na de pauze voor de winst van de Belgische kampioen van 2019. Door die uitslag werd de wedstrijd beslist door een shoot-out. De Ducks misten niet en doelman Simon Vandenbroucke stopte twee pogingen van de tegenstander.

In de finale treft Waterloo Dragons in een herhaling van de finale van 2018. Ook Dragons kwalificeerde zich ook pas na een shoot-out. Dragons had de heenmatch gewonnen bij Orée, maar verloor in eigen huis met 1-2.

Dus kwam er een shoot-out. Woluwe stond daarin 1-3 voor na de eerste drie pogingen, maar toch trok Dragons nog aan het langste eind. Eerst werd het 3-3 en dankzij de sudden death 4-3. Volgend weekend worden de finalewedstrijden afgewerkt achter gesloten deuren op het Wilrijkse Plein.