De Ronde in Vlaanderen, de eerste internationale G-klassieker, is een succes

Wegwedstrijden in rechte lijn zijn behoorlijk uitzonderlijk in het paracycling, en dan zeker klassiekers. Maar met de Ronde in Vlaanderen, een variant op de Ronde van Vlaanderen, heeft de sport voor renners met een berpeking toch weer een stap vooruit gezet.

108 renners namen in verschillende categorieën en over verschillende afstanden deel aan de wedstrijd, die telkens in Brugge van start ging en loodzwaar finishte op de Kruisberg in Ronse.

Tim Celen (T2) en Thibaud Thomane (C1) zorgden voor twee Belgische zeges, beiden met grote overmacht dan nog. Griet Hoet en Anneleen Monsieur konden sprinten voor de zege, maar eindigden tweede met hun tandem. "Ik zag dat de Britse vrouwen aanzetten, maar ik kon zelf niet meer uit mijn zadel", zegt Hoet.

Ook de tandem Jonas Goeman/Milan Thomas eindigde op het podium, meer bepaald op de 3e plaats. Het duo had nochtans 30 kilometer alleen op kop gereden, maar het werd nog bijgebeend en voor de sprint bergop was de tank leeg.

Bij de C-renners, die met een gewone tweewieler rijden, was het uitkijken naar Ewoud Vromant (6e) en Diederick Schelfhout (7e), die beiden met pech kregen af te rekenen.

De andere Belgen die in actie kwamen waren Raphael Blaise (T2, 2e plaats), Niels Verschaeren (C5, 6e plaats) en Patrick Muylaert (C4, 5e plaats).