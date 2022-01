De grootste prijzenpakker van de Gouden Generatie: Vermaelen meest gelauwerde Rode Duivel

In onderstaand overzicht zijn alle Rode Duivels opgenomen die deel uitmaakten van de "Gouden Generatie" op het WK 2018 - u zult Divock Origi dus niet terugvinden in onderstaande lijst. Alleen internationale prijzen buiten België zijn meegeteld.

Thomas Vermaelen (20 prijzen)

Qua aantallen de allerstrafste. Het begon al bij Ajax met een landstitel, 2 bekers en 3 supercups. Bij Arsenal mocht hij als aanvoerder de FA Cup in de lucht steken na de gewonnen finale tegen Hull City. En bij Barcelona maakte hij de gloriejaren mee. Maar liefst 4 landstitels, 3 bekers, een Champions League, enzovoort. Voetnoot: Vermaelens inbreng was wel niet altijd even groot. Zo kreeg hij in 2015 met de Champions League, La Liga en Copa del Rey 3 trofeeën erbij op zijn palmares... terwijl hij slechts één match in actie kwam. Al toonde de verdediger zich nadien ook in Japan een trofeemagneet door de beker en supercup te winnen.

Met Ajax: Nederlands kampioen, 2x Nederlandse beker, 3x Nederlandse supercup



Met Arsenal: FA Cup



Met Barcelona: Champions League, Europese supercup, WK voor Clubs, 4x Spaans kampioen, 3x Spaanse beker, 1x Spaanse supercup





Met Vissel Kobe: Japanse beker en Japanse supercup

Dedryck Boyata (13 prijzen)

De stille verzamelaar van de Duivels. Voor de prijzen bij Manchester City moest hij zelf weinig doen, maar in die van Celtic had hij wel een groot aandeel. Was titularis in de ploeg die 4 maal op een rij Schots kampioen werd.

Met City: Engels kampioen, FA Cup, League Cup





Met Celtic: 4x Schots kampioen, 3x Schotse beker, 3x Schotse ligabeker

Kevin De Bruyne (13 prijzen)

Na titel, beker en supercup bij Genk zette hij zijn prijzenjacht voort in het buitenland. Veroverde de DFB-Pokal met Wolfsburg en voegde ook de Duitse supercup toe aan zijn palmares. Won met Manchester City al 3 landstitels, 5 keer de League Cup, de FA Cup en 2 Community Shields. Het is alleen nog wachten op de Champions League.

Met Wolfsburg: 1x Duitse beker, 1x Duitse supercup





Met City: 3x Engels kampioen, FA Cup, 5x League Cup, 2x Community Shield

Vincent Kompany (12 prijzen)

De eerste grote prijzenpakker van de Gouden Generatie. Vulde zijn eigen trofeeënkast en die van Manchester City met 4 keer de Premier League, 2 maal de FA Cup, 4 keer League Cup en 2 Community Shields.

Met City: 4x Engels kampioen, 2x FA Cup, 4x League Cup, 2x Community Shield



Thibaut Courtois (12 prijzen)

Wellicht de strafste prijzenkast van allemaal. Won met Atletico de Europa League, een Europese supercup, de Spaanse beker en een verrassende Spaanse titel. Trok die lijn vervolgens door bij Chelsea door daar 2 keer de Premier League te winnen, maar ook een FA Cup en League Cup. En ook bij Real verzamelde Courtois al fraai zilverwerk: 6 jaar na zijn eerste won de doelman opnieuw La Liga. Ook het WK voor Clubs en de Spaanse supercup (2x) kwamen erbij op zijn indrukwekkende palmares.

Met Atletico: Europa League, Europese supercup, Spaanse titel, Spaanse beker





Met Chelsea: 2x Engelse titel, FA Cup, League Cup





Met Real: WK voor clubs, 2x Spaanse supercup, Spaanse titel

Thomas Meunier (12 prijzen)

Met dank aan prijzenmachine PSG. Rond de lente mocht Thomas Meunier altijd plaats maken in zijn prijzenkast. De flankverdediger won met de Parijzenaars 3 keer de Franse landstitel, even vaak de Franse beker en supercup en 2 maal de Coupe de la Ligue. Veroverde vorig seizoen met Dortmund ook de Duitse beker.

Met PSG: 3x Frans kampioen, 3x Franse beker, 2x Franse ligabeker, 3x Franse supercup

Met Dortmund: Duitse beker

Eden Hazard (11 prijzen)

In Rijsel en Londen dragen ze hem nog op handen. Eden Hazard bezorgde Rijsel de landstitel in 2011 én een Franse beker. Bij Chelsea kwam daar ook nog 2 keer de Europa League, 2 maal de Premier League, een FA Cup en League Cup bij. Bij Real Madrid was zijn inbreng in de Spaanse titel en twee supercups een pak kleiner, maar de prijzen staan wel mooi op Hazards palmares.

Met Rijsel: Frans kampioen, Franse beker





Met Chelsea: 2x Europa League, 2x Engels kampioen, 1x FA Cup, 1x League Cup





Met Real: 1x Spaans kampioen, 2x Spaanse supercup

Marouane Fellaini (7 prijzen)

Voor eeuwig in de geschiedenisboeken van Manchester United. Marouane Fellaini won met de Engelse topclub de Europa League, FA Cup, League Cup en Community Shield. Buiten Europa won Fellaini ook nog een trofee. Met Shandong Luneng pakte hij enkele weken geleden zelfs de dubbel.

Met United: Europa League, FA Cup, League Cup, Community Shield





Met Shandong Luneng: 2x Chinese beker, Chinees kampioen

Axel Witsel (7 prijzen)

In België kreeg hij de prijzenkoorts al te pakken: twee titels en een beker met Standard. En ook in het buitenland raapte Axel Witsel aardig wat zilverwerk bij elkaar. Geen titel met Benfica, wel de ligabeker. Bij Zenit veroverde de middenvelder wél het kampioenschap en ook de beker. In Duitsland kwam er na een supercup op 13 mei ook DFB-Pokal bij, na een zege tegen RB Leipzig.

Met Benfica: Portugese ligabeker





Met Zenit: Russisch kampioen, Russische beker, 2x Russische supercup





Met Dortmund: Duitse supercup, Duitse beker

Toby Alderweireld (6 prijzen)

Zijn laatste prijs dateert al van 7 jaar geleden, maar het was wel een straffe: de Spaanse titel met Atletico. Voorheen triomfeerde Alderweireld 3 keer in de Eredivisie met Ajax. Met de Amsterdammers won hij ook de beker en Johan Cruijff Schaal. Baalt wel nog steeds van 2 verloren Champions League-finales met Atletico (tegen Real) en Spurs (tegen Liverpool).

Met Ajax: 3x Nederlands kampioen, Nederlandse beker, Nederlandse supercup





Met Atletico: Spaans kampioen

Dries Mertens (5 prijzen)

Nog geen landstitels, wel al 3 bekers. Dries Mertens vierde met PSV in 2012 na een zege tegen Heracles, waarin de aanvaller ook scoorde. Zijn twee Coppa Italia's bij Napoli zetten zijn status van clublegende kracht bij. Mertens scoorde alweer in de gewonnen finale tegen Fiorentina van 2014 en klopte vorig seizoen Juventus op penalty's.

Met PSV: Nederlandse beker, Nederlandse supercup





Met Napoli: 2x Italiaanse beker, Italiaanse supercup

Adnan Januzaj (4 prijzen)

Door corona moest hij bijna een jaar geduld uitoefenen. In een lang uitgestelde bekerfinale won Adnan Januzaj met Real Sociedad de Copa del Rey tegen Bilbao - de eerste prijs voor de club sinds 1987. Eerder proefde Januzaj al van succes bij Manchester United. Door de Engelse titel, een FA Cup en de Community Shield mee te vieren.

Met United: Engels kampioen, FA Cup, Community Shield





Met Sociedad: Spaanse beker



Jan Vertonghen (3 prijzen)

Zonde van de "Spurs-curse". Greep met Tottenham vaak naast prijzen - waaronder in de Champions League-finale tegen Liverpool. Bij Ajax haalde Vertonghen wel vaak de winnaarsmedaille op: 2 Nederlandse titels en een beker. Verloor vorig seizoen de Portugese bekerfinale met Benfica.

Met Ajax: 2x Nederlands kampioen, 1x Nederlandse beker

Michy Batshuayi (4 prijzen)

Op alle foto's staat hij (uiteraard) met een kamerbrede glimlach. Bij Chelsea vierde Michy Batshuayi de titel in het seizoen 2016/2017 - de spits scoorde 5 goals. Voorts won hij eerder al de FA Cup. Tijdens zijn bijna vergeten avontuur in Valencia pikte Batshuayi ook nog de Copa del Rey mee. Hij scoorde het enige doelpunt tegen laagvlieger Ebro, verder was zijn aandeel beperkt. Pakte met Besiktas de Turkse supercup, volgt straks ook de titel?

Met Chelsea: Engels kampioen, FA Cup





Met Valencia: Spaanse beker





Met Besiktas: Turkse supercup

Romelu Lukaku (2 prijzen)

De vloek werd vorig seizoen doorbroken. Na een titel met Anderlecht in 2010 wou het in het buitenland maar niet lukken voor Romelu Lukaku. Oké ja, een FA Cup met Chelsea. Maar door zijn geringe speeltijd (2 minuten) rekende de spits die eigenlijk niet tot zijn palmares. Ook de gewonnen Champions League - waarin hij niet op de spelerslijst stond - claimde Lukaku geen moment. Het maakte zijn ontgoocheling des te groter toen het nadien altijd verkeerd liep als het om de knikkers ging. Zo verloor hij in 2013 de Europese supercup met Chelsea, nadat hij een penalty gemist had. Vorig jaar op één schamel puntje geëindigd van Juventus in de strijd om de Serie A. En als triest dieptepunt de verloren Europa League-finale tegen Sevilla. De landstitel met Inter maakte heel veel goed.

Met Chelsea: FA Cup





Met Inter: Italiaans kampioen

Nacer Chadli (2 prijzen)

Hij maakte de nasleep van de succesjaren van FC Twente mee. Onder leiding van Michel Preud'homme triomfeerde Nacer Chadli tegen Ajax in de Nederlandse bekerfinale. Daarnaast pakte hij ook de supercup met de club.

Met Twente: Nederlandse beker, Nederlandse supercup

Koen Casteels (2 prijzen)

Figurant tijdens de beker, held in de supercup. Tijdens de finale van de DFB-Pokal zag Koen Casteels vanaf de bank hoe landgenoot Kevin De Bruyne Wolfsburg naar bekerwinst loodste. Enkele maanden later stond hij zelf in de schijnwerpers. De doelman stopte in de Duitse supercup een cruciale penalty in de strafschoppenreeks tegen Bayern.

Met Wolfsburg: Duitse beker, Duitse supercup

Mousa Dembélé (2 prijzen)

Eigenlijk te weinig zilverwerk voor zijn enorme talent. Maar zat bij Fulham en Tottenham in clubs waar een prijzendroogte heerste. Kan zich wel optrekken aan de onwaarschijnlijke titel met AZ onder Louis van Gaal.

Met AZ: Nederlands kampioen, Nederlandse supercup

Thorgan Hazard (2 prijzen)

Voorlopig verbleekt zijn prijzenkast een beetje naast die van broertje Eden. Slechts twee prijzen voor Thorgan Hazard: de Duitse supercup en Duitse beker, waar hij invaller was tegen RB Leipzig.

Met Dortmund: Duitse supercup en Duitse beker

Youri Tielemans (2 prijzen)

Vertolkte de hoofdrol tijdens het voorlopige hoogtepunt van zijn carrière door de enige goal te scoren in de FA Cup-finale tegen Chelsea. Een werelddoelpunt. Pakte enkele maanden later ook de Community Shield.

Met Leicester: FA Cup en Community Shield

Simon Mignolet (1 prijs)

Slechts één trofee, maar wel de allermooiste. Zag vanaf de bank hoe Liverpool in 2019 de Champions League won tegen Tottenham. Eerder 2 keer tweede in de Premier League en verliezend finalist in de League Cup.

Met Liverpool: Champions League

Yannick Carrasco (1 prijs)

Moest lang wachten op zijn eerste grote hoofdvogel. Buiten een kampioenschap in de Franse tweede klasse stond er lange tijd nog geen enkele prijs op het palmares van Yannick Carrasco. Het had anders kunnen zijn... Enkele maanden nadat de flankaanvaller Atletico verlaten had voor zijn Chinese avontuur won de club de Europa League. Vorig seizoen mocht de prijzenkast eindelijk open nadat Carrasco met Atlético de Spaanse titel won.

Leander Dendoncker (0 prijzen)