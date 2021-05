Campione! Romelu Lukaku en Inter zijn Italiaans kampioen na gelijkspel van Atalanta

Jammer dat het zonder volksfeest in San Siro gevierd moet worden. Elf jaar na de laatste landstitel - onder José Mourinho - is het opnieuw prijs voor Inter. Door het gelijkspel van dichtste achtervolger Atalanta tegen Sassuolo zijn de blauw-zwarten met nog 4 speeldagen te gaan zeker van een 19e landstitel.

Lukaku cruciaal in titelstrijd

Het aandeel van Romelu Lukaku in de Italiaanse titel valt allerminst te onderschatten. De Rode Duivel was dit seizoen goed voor 21 goals en 10 assists - geen enkele speler van Inter komt ook maar in de buurt van die cijfers. Trainer Antonio Conte kuste zijn beide handen voor de bloedvorm waarin de spits, die een koningskoppel vormde met Lautaro Martinez, verkeerde.

Lukaku was dan ook een man met een missie: eindelijk zijn prijzenkast aanvullen met een grote internationale prijs. Buiten een FA Cup met Chelsea in 2012, waar hij zelf dan ook nog eens geen verdienste aan had, was die helemaal leeg. Een immens verschil met de andere Rode Duivels van de Gouden Generatie, die prijs na prijs pakten.

De vraag die nu rest: hoeveel volgen er nog voor Lukaku?