Officieel is het nog niet, maar de titel kan Inter na de zege van gisteren niet meer ontsnappen. Als Atalanta vanmiddag niet wint, mag de club van Romelu Lukaku de prijs officieel in de kast zetten. En dat is al 11 jaar geleden. De spelers konden hun vreugde gisteren dan ook niet meer bedwingen en bouwden al een feestje. "La capolista se ne va", luidde het. Vrij vertaald: "De koploper is ervandoor en ze halen ons niet meer in." Vanavond ook definitief?