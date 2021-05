Australiër Jack Miller kan na 5 jaar nog eens zegevieren in de MotoGP

Jack Miller draait al een aantal jaar mee in de MotoGP, eerst in de achterhoede en de laatste jaren steeds vaker in de subtop. Op het circuit van Jerez kon hij profiteren van motorproblemen van polesitter Fabio Quartararo om zijn tweede zege in een Grote Prijs op zak te steken, na de GP van Nederland in 2016.

Voor Quartararo was het dubbel pech, want hij verloor niet alleen zijn kans op de overwinning, maar speelt ook zijn koppositie in het WK-klassement kwijt aan de Italiaan Francesco Bagnaia, de Ducati-ploeggenoot van Miller die 2e werd in Spanje.

Marc Marquez reed zijn tweede Grote Prijs na een jaar vol blessureleed. De zesvoudige wereldkampioen bewees met zijn 9e plaats dat de weg terug naar de top niet zo vanzelfsprekend zal worden.