Terugkeer LeBron James helpt Lakers niet, Tatum scoort 60(!) punten

Terugkeer LeBron James volstaat niet voor overwinning

"Voor mijn eerste wedstrijd in 6 weken was het wel oké", zei James. "Ik kom er ongeschonden uit, dus het was een goede start." De Lakers blijven 5e in de Western Conference, maar hebben maar één zege voorsprong op Dallas.

LeBron James miste de voorbije 6 weken 20 wedstrijden door een enkelblessure, zijn langste afwezigheid in zijn carrière. De superster van de LA Lakers was goed voor 16 punten, 8 rebounds en 7 assists, maar miste 2,7 seconden voor het einde wel een cruciale driepunter tegen Sacramento. De Kings profiteerden met enkele vrije worpen en maakten er 110-106 van.

Tatum beslist thriller met maar liefst 60 punten

Boston had één verlenging nodig om San Antonio een 143-140-nederlaag aan te smeren. Dat er verlengingen kwamen, was op zich al een mirakel: Boston keek in de eerste helft aan tegen een achterstand van 32 punten.

Enkele fans hadden al misnoegd de zaal verlaten, maar de volhouders werden getrakteerd op een wervelende show van Jayson Tatum. Hij droeg meer dan zijn steentje bij in de grootste comeback in meer dan 10 jaar. Met 60 punten evenaart Tatum het clubrecord van legende Larry Bird.

Brooklyn, de leider in de Eastern Conference, is er dan weer niet in geslaagd om een 5e overwinning op rij te boeken. Zonder Kevin Durant (rust) en James Harden (hamstrings) ging Brooklyn met 109-128 onderuit tegen Portland. Bij de Trail Blazers was Damian Lillard de uitblinker met 32 punten, 9 assists en 7 rebounds.



Door de nederlaag van Brooklyn is Philadelphia tot op één zege van de leider genaderd. Het won na een collectief sterke prestatie met 126-104 van Atlanta. Joel Embiid, Ben Simmons en Tobias Harris mikten 18 punten door de korf. Dwight Howard deed er vanaf de bank nog 19 punten bij.