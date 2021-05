Stoffel Vandoorne haalt het podium in Spa-Francorchamps

In een uithoudingswedstrijd komen auto's uit verschillende klasses in actie. De Hypercars waren een maatje te groot voor het team van Stoffel Vandoorne, maar in de LMP2-klasse deden ze wel mee voor de prijzen.

Na 6 uur en een knappe inhaalrace parkeerde het trio Vandoorne-Gelael-Blomqvist de Jota met nummer 28 op de 3e plaats in zijn klasse.

Het team legde 1 ronde minder af dan Hanson, Scherer en Albuquerque. Formule E-collega Felix da Costa en zijn teammaats werden 2e, 12 seconden voor Vandoorne.

Op 8 juni vindt de volgende manche plaats in Portugal, maar eerst moet Vandoorne weer aan de slag in het Formule E-kampioenschap. Volgende week zaterdag racet hij met zijn elektrische Mercedes in de straten van Monte Carlo.