Onverslaanbaar Conegliano (vrouwen) en Kedzierzyn (mannen) winnen CL volleybal

Conegliano is al sinds december 2019 ongeslagen en won 64 wedstrijden op een rij in alle competities. In 2020 werd de Champions League niet gespeeld vanwege de coronapandemie.

Gedragen door hun ster Paola Egonu, die 41 punten scoorde, wonnen de Italianen hun eerste Europese titel. Na de Italiaanse titel, beker en supercup was het de enige trofee die nog ontbrak in hun prijzenkast.

De finales bij de vrouwen en de mannen vonden zaterdag allebei plaats in Verona. In een spannende finale bij de vrouwen trok Conegliano aan het langste eind tegen Istanbul na een tiebreak: 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-13.

Kedzierzyn is tweede Poolse winnaar bij de mannen

Ook bij de mannen was er een primeur op de erelijst. Kedzierzyn was in de finale te sterk voor Trentino met 3-1: 25-22, 25-22, 20-25, 28-26.

Het is pas de tweede Poolse club die de Champions League kan winnen, na Sosnowiec in 1978. In de finale maakten par Aleksander Sliwka (18 punten), Lukasz Kaczmarek (15) en Kamil Semeniuk (15) het verschil.

Kedzierzyn legde het perfecte parcours af door in de kwartfinales titelhouder Civitanova te verslaan en in de halve finales Kazan uit te schakelen. Civitanova won de CL in 2019, Kazan in 2018, 2017, 2016 en 2015. Vorig seizoen werd de CL niet afgewerkt door de coronapandemie.