Olympische hoop: Van Snick is verlost van blessure en komt in actie in Kazan

Van Snick (30) scheurde begin dit jaar op de Grand Slam van Tel Aviv haar enkelband en moest opgeven in haar kamp voor het brons. Na een lange revalidatie lijkt de Luikse weer klaar om in actie te komen.

Een test-evenement gaf de doorslag voor Van Snick. "Tijdens een test-evenement in mijn judoclub in Parijs hebben we de officiële wedstrijdomstandigheden nagebootst met een scheidsrechter, een chrono...", schrijft ze op Twitter.

"Ik wou kijken hoe mijn enkel reageerde. En alles is goed verlopen. Ik zal dus komende week deelnemen aan de Grand Slam in Kazan."

Het wordt meteen een goede test voor de Olympische Spelen in Tokio. Van Snick, die in 2012 al olympisch brons pakte in Londen, staat 6e op de olympische ranking en is dus zeker van deelname aan de Spelen.