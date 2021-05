Lotto-Soudal neemt De Gendt, Vanhoucke, De Buyst en Goossens mee naar Giro

De 104e Giro gaat op 8 mei van start met een tijdrit over 8,6 km in Turijn. De rittenkoers eindigt op 30 mei met een tweede individuele tijdrit, over ruim 29 km naar Milaan.

Het rijtje Belgen wordt afgesloten door Jasper De Buyst, die er voor de 3e keer bij is. De selectie wordt vervolledigd door sprintbom Caleb Ewan, de Pool Tomasz Marczynski, de Italiaan Stefano Oldani en de Duitser Roger Kluge. In 2016 won Kluge een rit in de Ronde van Italië.

Kobe Goossens (25), de winnaar van de bergtrui in de Ronde van Romandië, debuteert in de Giro. Vorig jaar nam hij al de Vuelta voor zijn rekening. Harm Vanhoucke (23), die waarschijnlijk start met klassementsambities, is aan zijn tweede deelname toe. Vorig jaar klom hij naar de 3e plek op de Etna.

Ontsnappingskoning Thomas De Gendt (34) kon niet ontbreken in de selectie voor de Giro. Onze landgenoot begint aan zijn 20e grote ronde, zijn 5e keer in de Giro. In 2012 boekte hij er een prachtige ritzege op de Stelvio.

"Goossens krijgt alle vrijheid om voor klassement te gaan"

Ploegleider Mario Aerts ziet veel mogelijkheden voor de Giro. "We hebben een goede mix van ervaring en jeugd", zegt hij. "We gaan op zijn minst voor 1 ritzege en we willen ons ook tonen in de frontlinie."

"Caleb Ewan heeft al 3 ritzeges in de Giro op zijn palmares, dus we gaan er alles aan doen om hem in de goede positie te brengen. Daarom zijn Jasper De Buyst en Roger Kluge mee."

"Kobe Goossens was even out na een val in Parijs-Nice, maar heeft in de Ronde van Romandië getoond dat hij op een sterk niveau zit. We geven hem alle vrijheid om te kijken hoe ver hij kan komen in het klassement. Harm Vanhoucke zal eerder voor ritwinst gaan dan voor het klassement."

Wie zeker ook op een ritzege zal mikken, is Thomas De Gendt. "Hij heeft geen voorstelling nodig", aldus Aerts. "De Giro zal hem ook helpen om zijn vorm aan te scherpen voor de Tour."