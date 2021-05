Gefrustreerde Geraint Thomas: "Beter niet schakelen met bevroren handen"

Geraint Thomas leek om de zege te gaan sprinten met Michael Woods, maar ging in de slotmeters spectaculair tegen de grond. Contact met Woods was er niet, wat de val heel vreemd maakte.

"Ik had helemaal geen gevoel meer in mijn handen", verklaart Thomas zijn val. "Ik probeerde te schakelen en dat had ik beter niet gedaan. Want ik verloor zo de controle over mijn stuur."

De Brit had zonder die val in de slotmeters de leiderstrui van Marc Soler (Movistar) overgenomen. "Zo frustrerend. Als ik gewoon in dezelfde versnelling was gebleven en als tweede binnengekomen... "

"Fysiek ben ik oké. Ik ben vooral gefrustreerd om na zo'n zware dag tijd te verliezen op zo'n manier in de finale. Ik heb een warme douche nodig, om alles te laten bezinken, niet meer zo emotioneel te zijn, en te denken aan morgen. Ik ga proberen om die tijd in te halen. 11 seconden, dat lijkt nog speelbaar."