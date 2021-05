Bergkoning Kobe Goossens: "Een van meest epische dagen op de fiets"

Zaterdag trok Kobe Goossens voor de tweede rit op een rij in de aanval in de Ronde van Romandië. Dat had een reden, want de Belg had zijn zinnen gezet op de bergtrui. "Er was een duidelijk plan om mee te gaan in de ontsnapping."

"Onderweg heb ik de bergtrui zeker niet cadeau gekregen, ik moest strijden voor ieder punt. Matthew Holmes als extra ploegmaat in de ontsnapping was uiteraard ook een bijkomende troef", vertelt Goossens.

De 25-jarige Goossens is trots op zijn prestatie. "Deze bergtrui is mijn eerste leiderstrui in een profwedstrijd, en dan meteen eentje op WorldTour-niveau, dat maakt het toch erg speciaal."