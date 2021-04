Yellow Tigers bereiden Nations League voor met oefenwedstrijden tegen Nederland

De Nederlandse volleybalbond maakte zonet bekend dat er 2 extra wedstrijden "der lage landen" gespeeld worden. De eerste ontmoeting vindt plaats in Beveren, het duel op 19 mei in het Nederlandse Sliedrecht.

Nederland is ook de eerste tegenstander van de Belgische volleybalvrouwen in de Nations League. Het toernooi gaat van start op 25 mei in het Italiaanse Rimini.

De competitie duurt een vijftal weken. Een ruime groep van 16 toplanden in het volleybal neemt eraan deel. Na onderlinge duels in de groepsfase stoot de top 4 door naar de halve finales. De finale bij de vrouwen staat op 25 juni gepland.