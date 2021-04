VIDEO: "Nu ik stop, vinden ze Deschacht allemaal de beste"

Vraag: stel dat Zulte Waregem het seizoen begint met 0 op 15 en Frank Dury vraagt om te depanneren?

Deschacht: "Jij leest mijn gedachten. Je kent me veel te goed. Ik ga even een stuk taart eten."



"Ik zou nog zo zot zijn om ja te zeggen. Maar eerst ga ik even niet meer leven als topsporter. Wel als sporter. Ik ben ook iemand die heel weinig nodig heeft om in vorm te geraken. Maar het is echt ongelooflijk dat je dat vraagt."