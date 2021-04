Van den Brom: "Waar gaat dit eindigen? Geloof me, het wordt nog leuk"

Wat een week voor KRC Genk en coach John van den Brom: zondag de eindzege in de Beker van België, vandaag een sterke start van de Champions' play-offs. Genk komt voorlopig op 7 punten van leider Club Brugge.

"Waar gaat dit eindigen?", opende Van den Brom zijn persconferentie. "Na een geweldige bekerfinale lag de focus meteen op deze wedstrijd. Als ik dan zie waartoe we in staat zijn in een lastige uitwedstrijd op Antwerp, kan ik alleen maar enorm trots zijn."

"We zijn op 10 minuten na altijd blijven voetballen en de ruimtes zoeken. Gelukkig was onze reactie na de 2-1 groots. Zondag was de ontlading vele malen groter, maar we wilden de Champions’ play-offs goed starten en dat hebben we gedaan."

"Dit smaakt naar zo veel meer. Dit is een start die heel veel mogelijk maakt. Het wordt nog leuk, geloof me maar. De ploegen zijn erg aan elkaar gewaagd, maar we laten zien dat we gemakkelijk mee kunnen."

"Als wij voetballen, dan ga ik niet zeggen dat we de beste van België zijn, maar we gaan wel in de buurt komen. Alleen de jongens moeten nog meer overtuigd raken dat we tot iets in staat zijn."