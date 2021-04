Union gaat voor 1e aanwinst bij Feyenoord shoppen

Met Feyenoord veroverde Nieuwkoop in 2017 de Nederlandse titel. In zijn trofeeënkast staan ook 2 Nederlandse bekers. Vorig seizoen leende Feyenoord Nieuwkoop uit aan Willem II.

Union is al bezig met zijn huiswerk voor volgend seizoen. De nieuwe eersteklasser heeft een voetballer met Champions League-ervaring aan de haak geslagen. Bart Nieuwkoop is een 25-jarige Nederlander, die de overstap maakt van Feyenoord. De rechtsachter is ook een voormalige jeugdinternational.

Union ziet Fixelles vertrekken naar KV Kortrijk

Tegelijkertijd heeft Union afscheid genomen van basisspeler Mathias Fixelles. De 24-jarige middenvelder beproeft zijn geluk bij KV Kortrijk, waar hij een contract ondertekende tot en met medio 2024.

Bij Union was Fixelles goed voor 16 doelpunten en 17 assists in 130 matchen. Fixelles is polyvalent, want hij kan ook zijn plan trekken in de verdediging en in de aanval.