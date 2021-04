Solskjaer wil dat Cavani blijft: "Old Trafford is magisch wanneer fans er zijn"

Edinson Cavani komt onder stoom bij Manchester United. De 34-jarige aanvaller kwam in oktober 2020 transfervrij over naar Old Trafford. In de competitie trof hij 8 keer raak, gisteren had hij een groot aandeel in de 6-2-winst tegen Roma.

De Uruguayaan tekende een contract voor een jaar, dat deze zomer afloopt, met een optie om een seizoen langer te blijven. Die optie zou Ole Gunnar Solskjaer maar al te graag lichten. "Hij weet dat ik hem graag nog een jaar bij ons wil hebben", zei Solskjaer na de wedstrijd.

"Hij is meer dan een afwerker", ging de trainer van United verder. "Hij brengt kalmte en ervaring. We willen dat de ervaren spelers er staan op belangrijke momenten en dat heeft hij gedaan."

Solskjaer hoopt Cavani te overtuigen met het vooruitzicht dat de "beste fans" volgend seizoen weer van de partij zijn. "Ik beloofde hem dat Old Trafford een magische plek is wanneer de fans er zijn. Hij is een doelpuntenmaker, er is geen beter gevoel dan een doelpunt vieren in een vol stadion."