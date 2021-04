Russische atletes Lasitskene en Sidorova gaan onder neutrale vlag naar de Spelen

In Tokio mogen in totaal 10 Russen onder neutrale vlag meedoen aan het atletiekevenement. De Russische atletiekbond mag die 10 atleten zelf kiezen uit een lijst die goedgekeurd is door de Wereldatletiekbond.



Vandaag werden de eerste 4 namen bekendgemaakt: Maria Lasitskene is de bekendste naam. De 28-jarige hoogspringster is drievoudig wereldkampioene en regerend Europees kampioene.



Goed nieuws is er ook voor Anzjelika Sidorova, de regerende wereldkampioene in het polsstokspringen.



Ook hoogspringer Ilja Ivanjoek (brons op het WK 2019) en Aksana Gataullina (polsstokspringen) mogen afreizen naar Tokio.