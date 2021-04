Red Flames voorzichtig optimistisch na loting: “Groepswinst mag ambitie zijn”

De Red Flames kennen hun tegenstanders in aanloop naar het WK 2023. De Belgische voetbalvrouwen ontweken heel wat toplanden en zullen aan Noorwegen en Polen de vetste kluif hebben. Dat stemt de Flames gelukkig: "Noorwegen was een tegenstander waarop we hoopten."

Voor Justine Vanhaevermaet wordt de confrontatie met Noorwegen een speciale wedstrijd., want ze speelt voor het Noorse LSK Kvinner. "Ik denk dat we tevreden mogen zijn met de loting", opende Vanhaevermaet. "Uit pot 1 hebben we zeker enkele sterke teams vermeden."



"We hebben onlangs verloren van Noorwegen, maar ik denk dat er zeker mogelijkheden liggen. Er werden in de oefenwedstrijd wat zaken uitgeprobeerd en enkele speelsters een kans gegeven." De oefenwedstrijd (0-2-verlies) is geen referentiematch volgens Vanhaevermaet. "Als we op ons sterkst zijn, moeten we van Noorwegen kunnen winnen of minstens een punt pakken."



Groepswinst mag absoluut het doel zijn. Dat is de kortste en gemakkelijkste weg richting het WK. Justine Vanhaevermaet

Ook over de overige landen is Vanhaevermaet positief. "Polen is een van de betere landen uit pot 3. Ze hebben wel enkele goede speelsters, maar op papier zijn we sterker. We blijven zeker op onze hoede van Polen."

"De overige landen (Kosovo, Albanië en Armenië) ken ik niet zo goed. Aangezien dat ze zo laag staan op de wereldranglijst, zouden ze geen probleem mogen vormen. Het blijven wel stugge landen en verre verplaatsingen, dus we zullen elke wedstrijd goed moeten voorbereiden." "We mogen ambitieus zijn", klinkt de 29-jarige Vanhaevermaet strijdvaardig. "Groepswinst mag absoluut het doel zijn. Dat is de kortste en gemakkelijkste weg richting het WK."

Odeurs: "Hebben kwaliteiten om groep te winnen"

Ook keeper Justien Odeurs is tevreden met de loting. "Als je ziet wie er uit pot 1 kon komen, hebben we met Noorwegen een mooie tegenstander. Dat was de tegenstander waarop we hoopten. We weten hoe ze spelen." Odeurs heeft ook oog voor Polen. "Polen is sterk gegroeid de laatste jaren. Het is een leuke ploeg, die punten kan pakken tegen Noorwegen. Ik denk dat dat Noorwegen, Polen en België aan elkaar gewaagd zijn. De andere landen zijn voor mij totaal onbekend."

"We moeten voor groepswinst durven gaan. Zeker met de kwaliteiten die we hebben als ploeg. We hebben al bewezen dat we goed voetbal kunnen brengen. Er rest ons enkel te sleutelen aan een paar details, daar zijn spelers en staf zeker bereid toe."



Dat de Flames geen absolute topper loten, deert hen niet. "Iedereen is erg gemotiveerd om eraan te beginnen", besluit Odeurs.