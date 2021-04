Red Flames treffen onder meer Noorwegen en Polen in voorronde WK 2023

Ingewikkeld barragesysteem voor beste tweedes

België doet in de kwalificaties een gooi naar een 1e deelname aan het WK.



Als het een van de 9 groepswinnaars wordt in de kwalificaties, dan plaatst het zich rechtstreeks voor het WK.

Eindigen de Flames 2e in hun groep, dan komen ze terecht in een ingewikkeld barragesysteem. Dat bestaat uit 2 rondes. De 3 beste tweedes gaan rechtstreeks naar de 2e (en laatste) ronde. De overige tweedes werken een 1e barragewedstrijd af.



Na de 2e barrage blijven 3 teams over. Die worden gerangschikt op basis van hun resultaten in de groepsfase en de 2e ronde van de play-offs. De top 2 gaat naar het WK, de 3e speelt nog een intercontinentaal barrageduel. De rondes worden telkens in 1 duel afgewerkt.



De WK-kwalificaties vinden plaats tussen september 2021 en september 2022. De play-offs worden in oktober 2022 afgewerkt. Het WK zelf in 2023 zal voor het eerst bestaan uit 32 landen.