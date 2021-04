Real Madrid recupereert Sergio Ramos in spannende titelstrijd

Het is al van 16 maart geleden dat Sergio Ramos nog eens tussen de lijnen stond voor Real. De aanvoerder was in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo uitgevallen met een liesblessure.

Daarna raakte Ramos ook nog besmet met het coronavirus. Nu is de 35-jarige Spanjaard weer helemaal fit om Real bij te staan in de spannende Spaanse titelstrijd.

Real-coach Zidane kwam op de persconferentie voor het duel met Osasuna nog eens terug op de blessuregolf die de Koninklijke dit seizoen heeft geteisterd.

"Als je ziet dat 7 of 8 belangrijke spelers geblesseerd zijn, dan vraag je je af wat ons overkomt?", zei de Fransman.

"Maar we hebben altijd in onszelf geloofd. Ik ben heel tevreden over het karakter dat mijn spelers tonen."



Real ontvangt morgenavond Osasuna. De manschappen van Zidane staan samen met Barcelona 2e in La Liga, op 2 punten van leider Atletico.