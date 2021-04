Lazio-voorzitter krijgt 1 jaar schorsing voor schenden coronaregels

We keren terug naar de groepsmatchen van de Champions League vorig najaar. Lazio moest toen in oktober en november aan de slag tegen Club Brugge en Zenit.

Stafleden van Lazio hadden positief getest in de aanloop naar die matchen. De cub had de lokale autoriteiten niet ingelicht over die coronagevallen.



Daarnaast heeft de club begin november 3 spelers laten meetrainen, terwijl ze daags voordien positief getest hadden.

Ook heeft Lazio in de competitieduels met Torino en Juventus spelers opgesteld die destijds in verplichte quarantaine moesten zitten.



Lazio-voorzitter Claudio Lotito moet nu de rekening betalen. Aanvankelijk werd hij 7 maanden geschorst, maar het hof van beroep maakte er 12 maanden van. De club moet ook een boete van 200.000 euro betalen.