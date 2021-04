Filip Joos: "Mocht het kunnen, zou AS Roma graag de handdoek gooien"

"En dat bleek ook in de tweede helft. De voorsprong voor Roma was een mirakel, maar mirakels duren nooit 90 minuten."

Toch sloeg Roma terug voor de pauze met 2 doelpunten. "United-coach Ole Gunnar Solskjaer zal niet geschreeuwd hebben in de kleedkamer", aldus Joos. "Hij zal gewoon geadviseerd hebben om het tempo wat omhoog te krikken, want Roma konden ze zo aan."

De terugmatch van de halve finale van de Europa League in Rome is overbodig na de 6-2 op Old Trafford. "Het was zelfs geen overdreven uitslag", zegt commentator Filip Joos. "Het geeft de waardeverhoudingen juist weer."

"Als je een handdoek in de ring zou kunnen gooien in het voetbal, dan hadden ze dat gisteren in Rome wel gedaan."

"AS Roma is een snelkookpan"

Filip Joos had AS Roma ook niet meteen in de finale van de Europa League verwacht. "Je kan niet verliezen van Parma en Cagliari in de Italiaanse competitie en dan wel de Europa League winnen", zegt hij.

"Roma heeft wel bewust gekozen voor de Europa League, want dat is hun enige mogelijkheid om volgend seizoen nog Champions League-voetbal te spelen. Maar Inter verloor vorig jaar de finale en die hebben een veel betere ploeg."

"Er doen ook veel geruchten de ronde over onenigheid in de spelersgroep. Dat coach Paulo Fonseca het al twee jaar volhoudt in Rome, is straf. Zeker in een stad waar er 15 uur per dag en elke dag van de week een Extra Time is."

"Ik vergelijk Roma altijd met een snelkookpan. Het lijkt wel of er meer stress komt bij kijken in Rome dan in Madrid. Voor de trainer is dat echt wel een moeilijke realiteit."