Deschacht: "Eerlijk gezegd sta ik zelf nog niet helemaal achter mijn pensioen"

"Angst voor wat er gaat komen"

"Misschien had ik nog een mooi seizoen kunnen spelen, maar misschien, wie weet en wat als, dat telt niet. Ik heb deze beslissing nu genomen. Hoe moeilijk ze ook is. Ik sta er nog niet volledig achter, daar moet ik eerlijk over zijn. Maar ik zal er over een paar maanden wel achter staan."

"Ik heb aan veel mensen raad gevraagd en iedereen zei dat ik moest doorgaan omdat voetballer zijn het mooiste is dat er bestaat. Dat is ook zo, maar ik heb angst voor wat er komen zal. Ik vond mijn laatste twee matchen ook wat minder. Ik word niet graag voorbijgelopen en ik verlies niet graag duels."

"De laatste twee seizoenen waren voor mij een sprookje. Als ploeg (Zulte Waregem) hadden we niet de beste twee seizoenen, maar voor mij persoonlijk was het wel een bevrediging. Ik wil graag dat het sprookje stopt met een happy end."

"Zulte Waregem eeuwig dankbaar"

"Ik heb al zo hard gevochten in mijn carrière. Vergeet niet dat ik zelf heb moeten vechten voor mijn afscheid. Ik moest op mijn 38e bij Lochristi, een provinciale club, trainen om in vorm te blijven."

"Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Ik heb een filmpje gemaakt en dacht: "ik kan dit ook volgend jaar afspelen". Maar een stemmetje in mijn hoofd zei dat het genoeg is geweest. Ik wil stoppen op een hoogtepunt. Ik ga niet beter worden en ben al 40 jaar."

"Ik heb weinig nodig om opnieuw in vorm te geraken"

Een pientere journalist op de persconferentie wou weten of Franky Dury - die eerder al zei te hopen dat Deschacht ook volgend seizoen nog voetballer is - Deschacht zou kunnen overtuigen van een comeback als Zulte Waregem volgend seizoen begint met 0 op 15.

Daar had Deschacht zelf duidelijk ook al over nagedacht. "Jij leest mijn gedachten! Ik zou nog zo zot zijn om ja te zeggen, maar eerst ga ik even niet meer leven als topsporter. Wel als sporter. Ik ben ook iemand die heel weinig nodig heeft om in vorm te geraken. Het is echt ongelooflijk dat je dat vraagt."

"Ik verzorg met goed en graag en ga dat bljven doen. Maar het leven van topsporter wordt gewoon een beetje te lastig en het moderne voetbal ook. Vroeger kwam het technische eerst, nu komt het fysieke eerst."

"Ook mentaal heb ik wat rust nodig. Ik heb 20 jaar constant in de schijnwerpers moeten staan en moeten presteren. Nu is het op. Misschien krijg ik over 3 maanden spijt, maar nu is het even op."