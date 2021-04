Carrière-overzicht Olivier Deschacht: "Hij had hete adem van concurrentie nodig"

Tussen 2001 en 2018: 603 wedstrijden voor Anderlecht

De teller zal in 17 seizoenen oplopen tot 603 wedstrijden voor Anderlecht, waarvan 99 in Europa. Een absoluut clubrecord.

15 jaar later in 2016 volgt nog een mijlpaal. Deschacht evenaart het record van clubicoon Paul Van Himst als hij in de Europa League-match tegen Mainz begint aan zijn 566e wedstrijd. "Ik ben nog niet de helft van wat Paul was voor Anderlecht", relativeert Deschacht.

In de zomer van 2001 neemt Aimé Anthuenis de 20-jarige Deschacht op in de A-kern. Op een donkere decemberavond in Beveren volgt een eerste mijlpaal. Hij mag in het slot van de wedstrijd Bertrand Crasson vervangen. Wedstrijd nummer 1 voor paars-wit is een feit.

Olivier Deschacht is geboren in Gent. Zijn eerste voetbalschoenen loopt hij als jeugdspeler kapot in Oost-Vlaanderen bij onder meer AA Gent en Lokeren. Pas op zijn 16e komt hij bij Anderlecht aan. Daar blinkt hij aanvankelijk niet uit op het middenveld. Het is jeugdtrainer Frank Vercauteren die Deschacht omschoolt tot linksachter. En dat loont.

Deschacht viert zijn eerste landstitel in 2004 met paars-wit haar

Altijd moeten vechten voor zijn plaats

Olivier Deschacht is na 17 seizoenen trouwe dienst, 8 landstitels en 1 Beker van België een clubicoon van Anderlecht en toch was hij doorheen de jaren zelden een onbetwistbare titularis van de ploeg.

Michal Zewlakow, Behrang Safari, Diogo, Jan Lecjacks, Ivan Obradovic, Jelle Van Damme, jaar na jaar trok Anderlecht spelers aan om de concurrentie met Deschacht aan te gaan. "Toen Van Damme kwam had ik schrik om mijn plaats te verliezen. Maar ik speelde zo goed dat Frank Vercauteren Jelle op het middenveld moest zetten”, zei Deschacht ooit lachend.

"Spelers uit de eigen jeugdopleiding kent een club zo goed, dat ze vaak alleen de gebreken nog zien. Bij spelers die ze aantrekken, zien ze enkel de kwaliteiten. Zo gaat het gewoon vaak in het voetbal", zegt Ariel Jacobs ons. Jacobs werkte 5 jaar met Deschacht op Anderlecht.

"Olivier had die hete adem in zijn nek ergens ook wel nodig. Hij was zeker niet altijd de meest makkelijke en keerde zich soms in zichzelf ten aanzien van zijn trainers als er concurrentie was, maar chapeau voor de gretigheid en de passie waarmee hij zo tot zijn 40e is blijven spelen."

"Wat ook een rol heeft gespeeld is dat het aantal linksvoetige verdedigers niet dik gezaaid is. Dat heeft Olivier altijd optimaal uitgespeeld. Zijn allergrootste kwaliteit was dat hij perfect wist wat hij kon en wat hij niet kon."