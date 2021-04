Barcelona beloont jeugdproduct Mingueza met contractverlenging

Oscar Mingueza is een 21-jarige centrale verdediger. In november vorig jaar mocht het jeugdproduct van Barcelona voor het eerst meespelen met de eerste ploeg.

Ondertussen is Mingueza uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van Ronald Koeman. De jonge Spanjaard speelde al 36 wedstrijden in het Barça-shirt en maakte daarin 2 goals.

Barcelona heeft in het contract een opstapclausule van 100 miljoen euro opgenomen.