Alfdan De Decker rijdt Ronde van Rwanda: “Met ritwinst daar wordt niet gelachen”

Wielerfans die de brug naar de Giro willen maken, hebben de Ronde van Romandië om zich zoet mee te houden. En vanaf zondag is er ook een meer exotisch alternatief, met de Ronde van Rwanda. Met Tarteletto-Isorex komt er ook één Belgisch team aan de start in Kigali. Alfdan De Decker is de sprinter van de ploeg en mikt op een ritzege. “Ik hoop op zingende en dansende mensen langs de kant. Dat zou me wel blij maken, zeker in deze tijden.”

De Ronde van Rwanda is al toe aan de 13e editie. Met Israel-Start Up Nation staat er dit jaar één WorldTour-team aan de start, en ook Total Direct Energie, Androni en B&B Hotels zijn van de partij. De bekendste namen op de startlijst zijn Frans, met bijvoorbeeld Pierre Rolland of Alexis Vuillermoz. Ook Oscar Sevilla - 44 intussen en koersend voor het Colombiaanse Team Medellin – duikt nog eens op, naast ook heel wat lokale renners. Kigali verwelkomt ook een kwintet Belgen, allemaal koersen ze voor het continentale team Tarteletto-Isorex. Antwerpenaar Alfdan De Decker is een van hen. "Voor mij is het ook een verrassing dat ik daar start. Het parcours is niet helemaal mijn ding, maar dat avontuur en die beleving, die cultuur daar opsnuiven, dat trok me wel aan." "Ik zal renners ontmoeten die ik nog nooit gezien heb en zal proberen wat contact te leggen, dat zal ook wel plezant zijn. Ik heb eerst thuis wel overlegd of ze het zagen zitten, maar ze zeiden: "Je moet dat doen"." "En dan komt erbij dat "ons bobonne", mijn oma, er in haar kinderjaren heeft gewoond en zij was superjaloers. Toen ik het vertelde, blonken haar ogen, zij wou eigenlijk graag mee", lacht De Decker. "Ik probeer wel een souvenir voor haar mee te pikken en zal veel foto’s en filmpjes sturen via WhatsApp."

"Hopelijk fans langs de kant"

De 24-jarige De Decker staat te boek als een sprinter. Vorig werd hij bijvoorbeeld derde in de GP Monseré na Fabio Jakobsen en Timothy Dupont. De acht ritten in Rwanda, telkens in en rond Kigali, zijn best pittig maar hij hoopt toch enkele keren zijn kans te kunnen gaan. "Ik hoop eigenlijk al de eerste rit mee te pikken, over lokale rondes met een hoogteverschil zoals in de Vlaamse ardennen, dus dat moet wel te doen zijn. Het zou mooi zijn, meteen een rit meepikken." "Daar wordt ook niet mee gelachen, zeker in deze coronatijden. Winnen is winnen. Misschien opent het deuren voor volgend seizoen." "Ik hoop ook op zingende en dansende mensen langs de kant. Dat zou me wel blij maken, zeker in deze tijden." Hoe zit het eigenlijk met corona daar? "Ik weet niet wat de cijfers zijn, maar er zou niet al te veel aan de hand zijn daar. Bij aankomst moeten we één dag in quarantaine."

Niet te warm, wel regenseizoen

Wie Afrika zegt, denkt natuurlijk aan de zon, hoe warm kan het komende week worden? "Dat valt best mee, rond de 20 graden. Het is wel regenseizoen." "Daarom laten ze de ritten al vrij vroeg starten, zodat we tegen 13 uur binnen zijn, want vanaf 14 uur verwachten ze dan wel serieuze regenval. Hopelijk klopt hun timing, ik zou toch liefst niet in zo’n bui belanden!" Ziet zijn valies er nu anders uit dan voor een rittenkoers in Europa? "Het zal daar wel in orde zijn. Maar met ploegmaat Andreas Goeman neem ik wel een waterkoker mee en wat eten dat we zo kunnen opwarmen. Malariapillen ook, antibiotica en zalf tegen de malariamug gaan ook mee."

Gefrustreerd over Scheldeprijs

De koersen waar een continentaal team als Tarteletto kan starten, zijn sinds corona niet dik gezaaid. "Gelukkig kwam er last minute nog de ronde van Valencia bij. Maar voor veel jongens is dit het enige doel om naar uit te kijken, ze leven er echt naartoe en zijn toch wat opgewonden." Want veel is er dus niet om naartoe te leven. "Wij hebben 15 renners, maar vaak worden telkens dezelfde 7 opgesteld omdat zij het niveau wat beter aankunnen." "Maar jongens die erbij kwamen om in het amateurcircuit prijzen te rijden, die vallen nu vaak uit de boot. En de Vierdaagse van Duinkerke is nu ook al afgelast. Het is niet simpel. Maar daarvoor is Rwanda ook wel leuk: meteen 8 koersdagen."

Wordt dat deel van het peloton, op het continentale niveau, soms wat in de steek gelaten? "Ja, misschien wel. De Scheldeprijs bijvoorbeeld, daar laten ze een Ierse en een Nederlandse continentale ploeg starten, terwijl wij de enige Belgische continentale ploeg zijn." "Daar was ik wel wat gefrustreerd over, ze laten ons opnieuw in de steek. Al weet ik niet wat er speelt van hogerhand."

Na ruim 2 jaar was er voor De Decker geen plaats meer bij Wanty. "Een sorry heb ik nooit gekregen. Het is boven mijn hoofd beslist. Tot half januari had ik wel nog contact met Hilaire Van Der Schueren, die had me graag gehouden, zo zei hij toch, maar het is niet gelukt." "Jammer, ik was een van de weinige renners die podium reed in een coronajaar, maar daar werd weinig rekening mee gehouden."

Gelukkig geen Halfdan