Waarom triatleten zo goed scoren in de Container Cup

Olympisch triatleet Marten Van Riel is sinds gisteren de nieuwe heerser in de Container Cup. "Door hun totaalpakket aan vaardigheden mogen triatleten zeker tot de meest veelzijdige atleten gerekend worden", zegt Nick Baelus, coach van de Belgian Hammers.

"Van Riel vond het jammer dat de loopband niet sneller ging"

In de uitzending van de Container Cup op Play4 verbeterde triatleet Marten Van Riel gisteren het al erg scherpe record van judoka Jorre Verstraeten met 7 seconden.



Van Riel is niet de enige triatleet die furore maakt in de Container Cup. Bij de meisjes beloften zwaait Hasse Fleerackers de plak.



"Ik ben niet verrast. Laat Jelle Geens, Claire Michel of Valerie Barthelemy meedoen en ze zullen ook goed scoren", zegt Nick Baelus, de coach van de Belgian Hammers (de Belgische nationale triatlonselectie). "De triatleten hebben met het lopen en het fietsen al 2 proeven die ze goed beheersen. De meeste andere atleten hebben maar 1 proef waarin ze erg goed zijn."

Van Riel heeft nog extra troeven. "Hij is militair, dus het schieten is geen probleem. Bovendien zit Marten in de fitness ook regelmatig op het roeitoestel." "Het was alleen jammer dat de loopband niet sneller ging. Marten zei me dat hij dan nog een handvol seconden sneller had kunnen gaan”.

Marten Van Riel triomfeerde dit jaar al in de Super League triatlon.

"Triatleten benaderen toppers in fietsen en lopen"

In het lopen strandde Van Riel in de Container Cup in het zog van topatleet Isaac Kimeli op de 1.500 meter. In het fietsen moest Van Riel enkel profrenners Tim Declercq en Jasper Philipsen voor zich dulden.



Benaderen triatleten ook buiten een container de topatleten in de individuele disciplines? Of geeft sporten in een container een vertekend beeld?



"Kijk gewoon naar wat triatleten op topniveau presteren", zegt Baelus. "In de kwarttriatlon fietsen ze met een snelheid van 45 km/u en sneller." "In de afsluitende 10 km duiken de atleten heel regelmatig onder de 29 minuten. Dat zijn toptijden. In België vind je nauwelijks atleten die dat kunnen." "Triatleten zijn meer en meer allrounders die niet enkel aan hun uithouding werken, maar ook aan hun snelkracht. Dat laatste is nodig voor de alsmaar kortere, explosievere nummers die triatleten moeten afwerken in de mixed relay, de Super League en de Arena Games."

Marten Van Riel in actie.

"Motorisch en tactisch zijn ze ook sterk"

Maar er is meer dan enkel de puur sportieve aanleg. “Motorisch zijn triatleten sterk doordat ze heel snel moeten wisselen tijdens een wedstrijd", zegt Baelus.



"Een wetsuit snel uittrekken, de helm op en af, de fietswissel en de schoenen snel aantrekken. Dat vergt allemaal een zekere technische vaardigheid." "Die vaardigheden komen de triatleten van pas bij de monkey bars, het schieten en golf." Er is nog een laatste geheim wapen waardoor de triatleten goed scoren in de Container Cup. "Ze zijn meestal ook tactisch goed onderlegd. Hoe deel ik een race in, wat is mijn sterkste of zwakste punt?" "Door hun totaalpakket aan vaardigheden mogen triatleten zeker tot de meest veelzijdige atleten gerekend worden. Dat zie je dan ook in zo’n Container Cup."