Voormalige wereldkampioen roeien is op 26-jarige leeftijd overleden

Filippo Mondelli kroonde zich in 2018 tot wereldkampioen in de dubbel vier. Daarnaast prijken ook twee Europese titels op zijn erelijst.

In 2019 had Mondelli zich samen met zijn ploegmakkers Andrea Panizza, Luca Rambaldi en Giacomo Gentili gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio.



Maar daarna werd zijn sprookje een nachtmerrie. Iets meer dan een jaar geleden werd botkanker vastgesteld bij Mondelli. Hij onderging nog een operatie, maar herstelde niet.