Schepdaal kleurt al wat roze voor Evenepoel: "Good luck, Remco"

De Ronde van Italië wordt volgende maand de eerste grote ronde uit de carrière van Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

Vorig jaar had Evenepoel er al zijn vuurdoop moeten maken, maar een horrorcrash in de Ronde van Lombardije besliste er toen anders over.

Na een lange revalidatie kunnen ze in Schepdaal niet wachten om Evenepoel aan het werk te zien. Daar dromen ze al stiekem van een roze Remco.

De Giro begint op 8 mei met een tijdrit van 8,6 kilometer in de straten van Turijn. Voor Evenepoel wordt de Giro de eerste wedstrijd van het seizoen.