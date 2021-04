Sacoor is met België vertrokken naar World Relays: "Moeilijke discussie in VS"

De Belgische aflossingsploegen Belgian Tornados en Belgian Cheetahs zijn vanochtend in Zaventem opgestegen richting World Relays in Polen. Ook Jonathan Sacoor was erbij. Zijn aanwezigheid had nochtans heel wat voeten in de aarde. Zijn Amerikaanse universiteit zag hem niet graag deelnemen. "Die discussies zijn er nu eenmaal als internationale atleet."

Omdat Sacoor met een beurs in de VS studeert, vindt zijn Amerikaanse coach dat hij voorrang moet geven aan de universiteitswedstrijden. Toch stapte hij van de week op het vliegtuig. "Het was een moeilijke situatie", legde het 21-jarige toptalent zijn keuze voor de Belgische ploeg uit. "Het is natuurlijk niet evident om rond te vliegen met covid. Het was een beetje risk management om in te schatten of het een goed idee was van naar hier te komen of daar te blijven." "Op het eind heb ik gezegd dat ik gewoon naar Polen zou vertrekken. Als internationale atleet heb ik ook een eigen team en land waarvoor ik moet lopen. Tot die conclusie zijn we gekomen. Zij houden me op de hoogte van wanneer ik zo snel mogelijk kan terugkomen." Sacoor wou er per se bij zijn: "Heel veel van mijn prestaties in mijn carrière tot nu kwamen er dankzij de 4x400m, dus ik vond wel dat ik een verantwoordelijkheid had om hier als Belgische atleet te zijn." Hij is niet echt bang dat hij nu niet meer welkom is in de VS: "Zo ver zal het nog wel niet komen. Maar die discussies zijn er nu eenmaal, zeker als atleet die daar en hier loopt. Je moet meerdere mensen proberen gelukkig te houden."

"De 4x400m staat er meestal wel als het moet"

Wat het sportieve in Polen betreft, wat verwacht hij? Want de Belgen missen toch enkele lopers met blessures zoals Jonathan Borlée, Christian Iguacel en Julien Watrin. "Het is een moeilijk seizoen geweest, dat hebben we ook indoor gezien." "Maar Kevin en Dylan (Borlée) hebben enorm goed gelopen in Italië voor hun 1e wedstrijd. En meestal staat onze 4x400 er wel als het moet." "Ikzelf heb een paar lastige wedstrijden gehad in Amerika en presteerde niet zoals ik wou. Ik had wel een heel goed indoorseizoen, daar ben ik tevreden over. Ik wil nu nog een beetje finetunen en dan ben ik er zeker van dat ik zal presteren." De World Relays kunnen een belangrijke waardemeter zijn voor de Spelen, waarvoor het Belgische team al geplaatst is. "Het is wel nog vroeg om te beslissen over de vorm voor Tokio, zeker gezien de lastige voorbereiding voor alle atleten. Dit is vooral een goeie eerste stap om te kijken hoe we ons gaan klaarmaken voor Tokio."

Kevin Borlée: "Gemengd gevoel, heel wat geblesseerden"

Kevin Borlée, sterkhouder pur sang van de aflossingsploeg, zag zijn tweelingsbroer Jonathan afhaken. "En er zijn nog wel wat geblesseerden. Ik sta hier dus met een ietwat gemengd gevoel." "Het is niet evident, maar ik heb al vaker gezegd dat we nog maar in het begin van het seizoen zitten. De Relays zijn een opportuniteit voor ons om onze campagne te lanceren. Het hoofddoel zijn de Spelen, daarom dat Jonathan ook dit laat schieten. Er ontbreken ook heel wat teams in Polen, het is niet het moment om risico's te nemen." "De sportieve ambitie? Ons kwalificeren voor het WK 2022." Daarvoor is de top 10 nodig.

Paulien Couckuyt: "Grote doel is top 10, zodat we naar WK 2022 mogen"

De selecties: