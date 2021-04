Pittige EK-loting voor Belgian Lions, met onder meer Spanje en Rusland

Het EK zou normaal gezien dit jaar in september plaatsvinden, maar werd in navolging van de Olympische Spelen een jaar opgeschoven door de coronapandemie. Nu zullen 24 landen in september 2022 strijden om de Europese titel.

In de groepfase treffen de Belgian Lions met Spanje, Rusland en Turkije een pittig trio. Co-organisator Georgië en Bulgarije moeten op papier haalbaar zijn voor een team dat de ambitie heeft om de groepsfase te overleven.

Omdat België in dezelfde groep geloot werd als Georgië zullen de Lions hun poulewedstrijden afwerken in de Georgische hoofdstad Tbilisi.

De top 4 van elke poule stoot door naar de knockoutfase, die afgewerkt wordt in Berlijn. Als de Belgen Berlijn halen, treffen ze daar een team uit groep B. Ook dat is een zware poule met onder meer Frankrijk, Litouwen, titelverdediger Slovenië en Duitsland. De finale van het EK is op 18 september 2022.