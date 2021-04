NBA: Na 11 jaar mag Phoenix weer naar play-offs en LeBron huilt als een baby

Suns-coach Monty Williams was trots op zijn team. "Mijn spelers hebben alles gedaan wat ik van ze gevraagd had. Ik ben heel blij voor hen", sprak Williams, die ambitieus is. "We zijn nog niet klaar. Dit is nog maar het begin."

Met Phoenix-LA Clippers stonden de nummer 2 en de nummer 3 in de Western Conference afgelopen nacht tegenover elkaar. Onder impuls van een uitstekende Chris Paul, die 15 van zijn 28 punten in het 4e quarter maakte, wonnen de Suns met 109-101.

Sixers zeker van play-offs, Jokic beslissend voor Nuggets

In de Eastern Conference heeft ook Philadelphia zich geplaatst voor de play-offs. De 76'ers trakteerden Atlanta op een flinke pandoering: 127-83. Seth Curry was de topschutter voor de Sixers met 20 punten.

Utah, de nummer 1 in de NBA, haalde woensdag ook stevig uit in het Westen. De Jazz vernederden de Kings door met 105-154 te gaan winnen in Sacramento. Voor Sacramento was het de zwaarste thuisnederlaag in de clubgeschiedenis, terwijl de Jazz met 154 punten hun clubrecord verbeterden.

Nog in de Western Conference won Denver nipt van New Orleans met 114-112. MVP-kandidaat Nikola Jokic was weer alomtegenwoordig met 32 punten en met een cruciaal en snoeihard blockshot op Zion Williamson in de slotseconden.