Merlier vs. Ewan vs. Groenewegen: wat mogen we van de sprints in de Giro verwachten?

De parcoursbouwer van de Giro heeft de sprinters maar karig bedeeld, maar toch beloven het interessante massasprints te worden. Hoe zal de heroptredende Groenewegen zich gedragen? En kan Merlier het ook in een grote ronde? Renaat Schotte en José De Cauwer bespraken het in de Giro-podcast van De Tribune.

Slechts 3 biljartvlakke etappes krijgen de sprinters, met daarbij nog een handvol mogelijkheden in de zogenaamde overgangsetappes. Het leek erop dat we zouden afstevenen op een tweestrijd Ewan-Merlier, maar plots haalde Jumbo-Visma Dylan Groenewegen als een wit konijn tevoorschijn. Groenewegen had na zijn schorsing voor zijn veelbesproken kwak aan landgenoot Jakobsen in de luwte willen herbeginnen, maar het is uiteindelijk meteen het grootste podium geworden. "Het is misschien beter zo, dat hij meteen de confrontatie kan aangaan met de topsprinters in plaats van enkele nobody's in Hongarije", vindt José De Cauwer. Hoe zal het peloton Groenewegen verwelkomen? De Cauwer verwacht geen grote problemen. "Jongens als Gaviria, Nizzolo, Sagan,... hebben ook allemaal boter op hun hoofd gehad, ze hebben ook ooit truken uitgehaald." "Ik heb uiteraard te doen met Jakobsen, maar toch ook met Groenewegen. Hij heeft de pech dat de gevolgen zo zwaar waren. Het moet mentaal enorm zwaar zijn om terug te keren." "Ik vraag mij af: zal hij straks iemand durven aan te raken met zijn ellebogen? Durft hij nog wel in een peloton te rijden?" "Ik denk dat het een paar sprints of nerveuze etappes zal duren, maar dan is hij weer gewoon one of the boys. Ik hoop eigenlijk dat Groenewegen vanaf nu een duplicaat wordt van Greipel, een gentleman-sprinter die ondanks zijn stijl toch meer dan 100 profzeges wist te behalen."

Mengt Dylan Groenewegen zich meteen in de sprints of kijkt hij eerst de kat uit de boom?

Lotto-Soudal is meer dan enkel Ewan

Als Groenewegen zich weer durft te smijten in de sprints, dan zal hij zeker Caleb Ewan tegenkomen. De Australiër heeft zijn zinnen op de 3 grote rondes gezet dit jaar. "Ewan zorgt ervoor dat Lotto-Soudal op de internationale kaart blijft staan", stelt Schotte. "Ik denk dat hij weer zal scoren, al ligt de lat hoog voor de topsprinters." Thomas De Gendt zal net als Ewan de 3 grote rondes rijden, maar betekent dat dat hij ook zijn lot heeft verbonden aan zijn sprinter? "Ik denk dat het toch de groep rond Ewan is en De Gendt er apart bij", zegt De Cauwer. "Als het nodig is, zal hij in het begin van de wedstrijd zeker werken, maar in een drukke finale hoef je niet meer op hem te rekenen. Dat is zijn soort wielrennen niet. Laat hem maar bij zijn geliefkoosde strategie om een etappe te winnen." Ook Harm Vanhoucke moet volgens Schotte en De Cauwer eerder op een ritzege mikken dan bijvoorbeeld een klassement na te streven. "Als je de top 10 kunt halen, moet je dat vooral niet laten liggen. Maar in deze fase van zijn carrière kan hij het meeste verschil maken met een ritzege."

Caleb Ewan wil dit jaar in elke grote ronde een etappe winnen.

"Twijfel geen seconde dat Merlier zich kan meten met Ewan"

Door de onzekerheid rond Remco Evenepoel is de grootste Belgische kans op een ritzege wellicht in handen van Tim Merlier. In de voorjaarskoersen bewees hij over een paar van de snelste benen van het peloton te beschikken. Nu wil hij die benen voor het eerst doen spreken in een grote ronde. "Ik twijfel er geen seconde aan dat hij zich zal kunnen meten met Ewan en Groenewegen", zegt Schotte. Merlier moet het wel doen zonder zijn sprintloods, Jonas Rickaert. "Die jongens hebben al veel gekoerst en dus moeten ze keuzes maken. Misschien kan de verstandige Vermeersch die rol overnemen en hem brengen? Maar als hij ruimte genoeg heeft, kan hij het ook op eigen houtje." "Vermeersch zie ik niet meteen als lead-out fungeren", zegt Schotte. "Ik zie in hem meer een figuur die kan meeglippen in een ontsnapping om het dan af te maken. Schrijf ook Quinten Hermans maar op voor zo'n onderneming." De Cauwer waarschuwt: "We moeten oppassen dat we niet ineens te veel gaan verwachten. Voor die jongens is het in hun eerste grote ronde vooral belangrijk dat ze veel leren en geen fouten maken." "Zo'n fout zou kunnen zijn dat je al je energie steekt in een ontsnapping die toch wordt teruggepakt en dat je daar dagen later nog miserie van hebt. Het zijn niet allemaal De Gendts die die inspanningen kunnen opstapelen. Als ze goed uit de Giro komen, zullen we een nog betere Vermeersch en Hermans krijgen. En dan is hun carrière pas echt begonnen."

Merlier wint de Bredene Koksijde Classic

