Koning van het kampioenenbal: De Bruyne bezig aan beste Champions League-seizoen ooit

Alleen de kroon ontbreekt nog. Kevin De Bruyne is meer dan ooit de koning van het kampioenenbal bij Manchester City. Een blik op de cijfers van zijn beste Champions League-seizoen ooit. Straks bezegeld met de hoofdprijs?

Mason, Suri en Rome zullen blij zijn. Sinds gisteravond heeft Kevin De Bruyne voor elk van zijn drie kinderen een glimmende Champions League-bal, een trofee voor 'Man of the Match' uitgereikt na elk duel. Eentje kreeg hij na de achtste finale tegen Mönchengladbach. De tweede na de kwartfinale tegen Dortmund. En gisteravond een derde na zijn exploot tegen PSG.

Veelzeggend over de impact van De Bruyne voor Manchester City dit seizoen in de Champions League. Op 'cruise control' in de groepsfase, toen het voor de Citizens allemaal moeiteloos liep. Maar duidelijk een versnelling hoger geschakeld in de knockoutfase wanneer City zijn superheld echt nodig had. Tijdens de pouleduels was de Rode Duivel nog vooral aangever, met 2 assists in Marseille en evenveel stuks thuis tegen Olympiakos. Sinds de achtste finales vervult De Bruyne zelf de rol als afwerker. Een geweldige knal in de winkelhaak tegen Mönchengladbach, een cruciale goal tegen Dortmund en gisteren een 'gelukje' tegen PSG.

Kevin De Bruyne met zijn 3 'Man of the Match'-trofeeën

Het maakt dat De Bruyne met 3 goals en 4 assists nú al aan zijn beste Champions League-seizoen ooit bezig is. Voorheen kon hij de strafste cijfers voorleggen in de editie 2017-2018 (1 goal en 4 assists). En vorig jaar kwam hij niet verder dan twee treffers en evenveel beslissende passes.

Seizoen Matchen Goals Assists 2015-2016 10 3 0 2016-2017 6 1 1 2017-2018 8 1 4 2018-2019 4 0 4 2019-2020 7 2 2 2020-2021 6 3 4

Bij Manchester City was geen enkele speler dit seizoen al zo beslissend als De Bruyne op het kampioenenbal. En in de volledige Champions League waren slechts drie spelers bij meer doelpunten betrokken: Neymar (6 goals en 2 assists), Kylian Mbappé (8 goals en 3 assists) en Erling Haaland (10 goals en 2 assists). De jacht op het podium is ingezet. Lees verder onder de tweet.

Overzicht: de beslissende acties van De Bruyne in de vorige campagnes

2015-2016: 10 matchen - 3 goals - 0 assists

PSG was altijd al één van zijn favoriete tegenstanders. In 2016 hielp De Bruyne de Citizens eigenhandig voorbij de Franse landskampioen. Met een doelpunt in de heen- én terugmatch loodste hij City naar de halve finales. Verder vond de Rode Duivel enkel de weg naar doel in de poulematch tegen Sevilla. Opvallend: het was de enige campagne waarin De Bruyne geen assist liet optekenen.



2016-2017: 6 matchen - 1 goal - 1 assist

Zijn flauwste jaargang van allemaal. Naast een memorabele treffer in de groepsmatch tegen Barcelona en een assist in Mönchengladbach kon De Bruyne verder niet zijn stempel drukken. Het liet zich voelen: City sneuvelde in de achtste finales tegen Monaco.

2017-2018: 8 matchen - 1 goal - 4 assists

Vooral in de groepsfase beslissend. De Bruyne schiet raak tegen Sjachtar Donetsk en levert assists af tegen Napoli (2x) en Feyenoord. Met een beslissende pass in de achtste finales tegen Basel heeft hij een aandeel in de kwalificatie voor de kwartfinales. Maar daar sneuvelt City kansloos tegen Liverpool.

2018-2019: 4 matchen - 0 goals - 4 assists

Geen goals, wel een pak assists. Door blessures mist De Bruyne maar liefst 6 matchen in deze Champions League-campagne. In zijn enige groepsmatch tegen Sjachtar Donetsk is de middenvelder goed voor een assist. En in de bloedstollende kwartfinales tegen Tottenham levert de metronoom maar liefst 3 assists af in de terugmatch. Volgens velen zijn beste match ooit in de Champions League. Weliswaar zonder happy end: City sneuvelt na een waanzinnige slotfase.

2019-2020: 7 matchen - 2 goals - 2 assists