Kompany over Refaelov: "In het voetbal moet je het woord deontologie niet te snel gebruiken"

Persconferenties van Vincent Kompany zijn inhoudelijk zelden saai, maar naar de persbabbel van de trainer van Anderlecht donderdag om 10u in het Lotto Park was het extra uitkijken. Er was heel wat te bespreken: de Champions' play-offs, het duel met Club Brugge en de transfer van Lior Refaelov.

Over Refaelov: "Duidelijkheid vind ik altijd het beste"

Anderlecht kondigde afgelopen maandag de komst van Lior Refaelov aan. In Antwerpen waren ze daar niet erg mee opgezet. "Deontologisch niet correct" voor het einde van een seizoen waar de twee ploegen nog tegen elkaar spelen. Vincent Kompany moest een glimlach onderdrukken. "In de voetbalwereld heb ik er altijd een beetje een probleem mee om het woord deontologie te snel te gebruiken. Jullie weten waarschijnlijk waarom. Ik wil er ook niet te veel op ingaan, maar er zijn ook nog andere vragen te stellen." "Wat met transfers op het einde van augustus? Dan is het seizoen ook al begonnen. Of wat met transfers in januari? Wij hebben gewoon gekeken naar het belang voor Anderlecht en we wilden duidelijk zijn. Het verhaal is daarmee af voor mij." "Ik vind duidelijkheid altijd het beste. We hebben die gecreëerd voor iedereen. Zes matchen spelen met een geruchtenmolen die draait, is niet ideaal. Noch voor de fans, noch voor de speler. We hebben gedaan wat juist was voor Anderlecht.

De kwaliteiten en de ervaring die Refaelov naar Anderlecht meeneemt, zijn bekend, maar er zijn ook vragen te stellen over zijn leeftijd en hoe duur hij is. Kompany bleef er op de vlakte over. Alleen dat hij de winnaarsmentaliteit van de Israëliër apprecieert, was heel duidelijk. "Ik wil graag spreken over de kwaliteiten van een speler die ik geweldig vind, maar dat is iets voor volgend seizoen. Nu is Refaelov nog een aantal maanden een Antwerp-speler. Dat wil ik respecteren. Nu gaan we nog tegen elkaar strijden en dan zien we elkaar wel in de voorbereiding", zei Kompany. "Los daarvan hebben wij nooit ontkend dat we een gebrek aan ervaring hebben in deze groep. In Refaelov hebben we een mix gevonden van honger, ambitie en fysieke paraatheid."

Over start play-offs: "Zou erg ongepast zijn ons favoriet te noemen"

Anderlecht heeft de afgelopen twee weken twee belangrijke doelstellingen kunnen afvinken. Het behaalde een ticket voor de Champions' play-off en dankzij Racing Genk speelt het zeker Europees voetbal. Het ligt in de aard van supporters om altijd meer te willen. Zeker in Brussel. En de 15 op 18 in de reguliere competitie tegen de tegenstanders in de play-offs doet de fans helemaal dromen. Maar niet Vincent Kompany. "Of we een psychologisch voordeel hebben? Nee, we hebben onze tegenstanders toen misschien telkens verrast. We stonden in veel topmatchen met de rug tegen de muur." "Nu zullen ze ons niet onderschatten, denk ik. Maar dat kunnen wij niet bepalen. Voor mij is het belangrijk dat we ons vooral niet in de rol van favoriet steken. Dat zou helemaal ongepast zijn. We kunnen enkel ambitieus zijn." "Onze ploeg heeft bescheidenheid nodig. Ik weet waar ik over praat. Ik heb gespeeld in een succesvol Anderlecht en dan konden we inderdaad tot middernacht tafeltennis spelen voor een match tegen Club Brugge en wie bij Club speelde, maakte voor ons niet uit." "Dat was toen het niveau van Anderlecht. Nu moeten we bescheiden zijn en zorgen dat de jonge spelers stappen vooruit zetten. Maar natuurlijk begin ik elke match om te winnen."

Over Club Brugge: "Proberen de match niet te ondergaan"

De eerste opdracht van de Champions' play-off is meteen de klassieker tegen Club Brugge. Op de voorlaatste speeldag won Anderlecht van Club. Dat zijn ze in Brugge natuurlijk niet vergeten. "Club Brugge is een ploeg van winnaars en als ik één ding weet over winnaars, dan is het dat ze extra gemotiveerd zijn als ze verloren hebben, maar dat zegt niets over onze motivatie." "Wij hebben ook het gevoel dat we beter konden in die match. We hebben gewonnen, en in mijn ogen verdiend, maar we kunnen beter in eigen huis. De uitdaging voor ons is de match niet te ondergaan, maar ons eigen gezicht te laten zien." "Club Brugge is dit seizoen de beste ploeg, met voorsprong. Club domineert op dit moment, maar wij hebben een historische waarde. We moeten nederig zijn, maar ook ambitieus zodat we zo onze positie opnieuw kunnen innemen. We proberen al heel het seizoen vooruitgang te maken."