Judofederatie schorst Iran 4 jaar omdat het niet tegen Israël wil kampen

We keren terug naar het WK judo in Tokio 2019. Matthias Casse krijgt in de halve finales de Iraanse judoka Saeid Mollaei tegenover zich.



Iraanse officials dragen Mollaei op om opzettelijk te verliezen tegen Casse. De reden? Zo zou Mollaei een confrontatie vermijden in de finale tegen de Israëliër Sagi Muki.





Maar Mollaei verzette zich tegen dat bevel en verloor onopzettelijk de halve finale tegen Casse. Daarna durfde de Iraniër niet meer terug te keren naar zijn thuisland.



Mollaei vluchtte naar Duitsland en komt sindsdien voor Mongolië uit. Onder die vlag mag hij komende zomer meedoen aan de Spelen in Tokio.



De internationale judofederatie had Iran daarvoor in oktober 2019 voor onbepaalde tijd uitgesloten van alle internationale competities.



Het Internationaal Sporttribunaal TAS hief begin maart het verbod op nadat Iran verzet had aangetekend tegen de beslissing. Als reden gaf het aan dat de de internationale federatie haar bevoegdheden overschreden had met zo'n straf.



Maar nu heeft de internationale federatie Iran opnieuw uitgesloten, deze keer voor een periode van 4 jaar. De schorsing werkt met terugwerkende kracht vanaf 18 september 2019 en loopt tot en met 17 september 2023.