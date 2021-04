Japanse renner van Delko testte positief: "Door een oogoperatie"

"Middel moest zichtverlies voorkomen"

De naam Atsushi Oka klinkt misschien niet meteen vertrouwd in de oren. De 25-jarige Japanner houdt van prologen en telt momenteel 1 profzege (een rit in de Ronde van Japan 2019).



Sinds vorig jaar verdedigt Oka de kleuren van de Franse formatie Delko. Op 13 december 2020 testte hij positief op het verboden middel acetazolamide.



Volgens Oka is daar een duidelijke verklaring voor. "De controle vond 4 dagen na een oogoperatie plaats", schrijft Oka op sociale media.

"Bij die operatie werd acetazolamide toegediend om inwendige drukpieken op het oog te voorkomen. Die kunnen leiden tot gedeeltelijk of volledig zichtverlies."

"Ik heb nooit verboden middelen gebruikt. De UCI gaf ook toe dat het gebruik onbewust gebeurde. Ik aanvaardde vervolgens de schorsing. Ik zal sterker terugkomen."



Oka's schorsing ging met terugwerkende kracht in op 25 januari en loopt tot en met 24 mei.





Voor zijn team Delko zijn het moeilijke tijden. Het Franse procontinentale team zou volgens diverse media in financiële moeilijkheden zitten en nam daarom afscheid van verschillende stafleden.