Heynen focust vol op Tokio na ontslag in Italië: "Ga met Polen voor medaille!"

“De coronapandemie heeft zeker en vast ook een rol gespeeld. Heel veel menselijk contact binnen de club viel weg. Volgens mij worden heel veel problemen opgelost of misverstanden uit de wereld geholpen bij het informeel drinken van een kopje koffie. Dat was het afgelopen jaar amper mogelijk."

"Italië is het beloofde land voor volleybal maar toch is het moeilijk om sommige dingen te wijzigen. De Italianen hebben een vrij stroeve visie op de sport. Ik geef een klein voorbeeld: ik ben voorstander van opwarmingsspelletjes om het plezier te stimuleren. Voor Italianen moet het liefst een droge en saaie opwarming zijn, volgens het boekje. Ik pleit voor kortere trainingen, terwijl de Italianen zweren bij lange trainingen.”

"Dat werd me niet echt in dank afgenomen, had ik het gevoel. De eerste nederlaag in de finale voor de titel was dan ook een stok om mee te slaan. Zo leek het wel."

In de Italiaanse titelstrijd verloor Perugia de eerste wedstrijd van de finale. Heynen werd prompt bedankt voor bewezen diensten. "Ik had de voorzitter en eigenaar van de club voordien al meegedeeld dat ik mijn contract niet zou verlengen", vertelt Heynen vanuit Polen

Goud in Tokio? "Volleybal is hier sport nummer 1"

"Momenteel spendeer ik heel veel tijd aan individuele gesprekken met spelers en stafleden. Walk and talk noem ik dat. Iedere avond ga ik een uurtje wandelen met iemand. Zo probeer ik bepaalde dingen in te schatten, vooral op menselijk vlak. Dat informele wordt door de buitenwereld vaak onderschat, maar voor mij als coach hebben zo’n gesprekken een erg grote waarde.”

"Voorlopig doen we het rustig aan, de periode tot Tokio is nog even verwijderd. Kleine, soms chronische, blessures krijgen de tijd om te helen. Drie dagen geleden hebben we ook allemaal een coronavaccin gekregen. Ook dat geeft een beetje rust."

Dat heeft dan weer te maken met zijn job bij Polen. Vital Heynen is sinds 2018 bondscoach van de Poolse nationale ploeg. Polen heeft een erg sterke volleybalgeneratie en behoort tot de medaillekandidaten voor Tokio. Momenteel verblijft Heynen met zijn selectie van 24 spelers in het nationale sportcentrum op een uurtje rijden van Warschau.

Na deze trainingsperiode van een maand, trekt Heynen met Polen naar de Nations League die in een grote bubbel in Rimini in Italië zal worden gespeeld in juni. De druk op Heynen en Polen is groot.



“Toen ik bondscoach werd in 2018 heb ik zelf gezegd dat we met Polen mikken op een olympische medaille. Ja, we zijn een van de favorieten. Bovendien gebeurt het maar zelden dat een Poolse ploegsport zich kan plaatsen voor de Spelen. Maar met deze generatie volleyballers zijn de verwachtingen heel hoog."

"Ik wik mijn woorden een beetje, maar volleybal is in dit land zeer populair, misschien wel sport nummer 1. Een medaille pakken zou niets meer of minder dan Poolse sportgeschiedenis betekenen. Als het goud wordt, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren”, lacht Heynen.



Wat gaat Heynen na de Spelen doen? Opnieuw een club trainen? "Ik heb een aantal intense jaren achter de rug. We zullen zien, maar ik ga het in ieder geval wel even wat rustiger aan doen. Ik heb al zoveel mooie en leuke dingen mogen meemaken, als speler en als coach. Dat besef ik zeer goed en daarvoor ben ik ook dankbaar.”