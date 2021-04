Frank Raes fileert de Grote Vier: "Onuachu is de spits die Anderlecht mist"

Club Brugge - "De vraag blijft: waarom verloor Club al 6 keer dit seizoen?"

"De openingsmatch tegen Anderlecht zal cruciaal zijn. Stel je voor dat ze die verliezen, dan ga je toch denken dat er nog iets mogelijk is voor die andere ploegen. Al zegt mijn gezond verstand dat Club de grote favoriet is voor de titel."

In 99 van de 100 lijstjes staan ze bovenaan. Is Club Brugge ook voor Frank Raes de grote favoriet? "Volgens mij wel", knikt hij. "8 punten voorsprong, terwijl er slechts 18 stuks te verdelen zijn... (blaast) Dat is toch heel veel."

"Zo vond ik Hans Vanaken de voorbije maanden toch wat minder - al leggen we de lat misschien iets te hoog. Ach, Club heeft wel nog steeds de beste aanval en defensie. Met Charles De Ketelaere beschikken ze ook over de beste jongere en Noa Lang is dit seizoen dé man-in-vorm."

Al zag Raes dat blauw-zwart niet onfeilbaar is dit seizoen. "Je blijft toch zitten met de vraag: waarom verloor Club al 6 keer dit seizoen? De vorige jaren is dat niet gebeurd. Misschien heerst er wat corona-moeheid. Of zijn ze gewend geraakt aan het succes."

Antwerp - "Alle heisa gaat motiveren"

"Ik zie heel veel weerbaarheid in die groep. Kijk maar naar hun laatste competitiematch tegen Racing Genk, toen ze een 0-2-achterstand omdraaiden in een zege. Wel, ik denk dat alle heisa van de voorbije weken hen nu extra zal motiveren."

"Zeker als je Frank Vercauteren een beetje kent. Hij zal willen bewijzen dat je iets kunt presteren terwijl er crisis heerst bij het bestuur. De keuze om Refaelov niet meer te laten spelen, is wel een serieuze aderlating. Ik vind het een beetje flauw en had het ook niet verwacht. Want Vercauteren heeft Lamkel Zé ook opnieuw in de armen gesloten."

Anderlecht: "Eindelijk heeft Kompany een typeploeg"

Zowaar zelfs een beetje als de ploeg-in-vorm na een 12 op 12 in het slot van de reguliere competitie. Raes: "Het is goed dat Kompany eindelijk zijn typeploeg gevonden heeft. Een beetje zoals in de tijd van Aimé Antheunis vroeger, die nooit een winnend team wisselde. Bij Philippe Clement is dat ook zo. Soms eens een jongere de kans geven, maar wel vertrekken vanuit een basiselftal."

Voorts kijkt Raes uit naar één youngster in het bijzonder. "Anouar Ait El Hadj is voor mij één van de revelaties. Hij speelt heel direct, steeds voorwaarts. En qua mindset doet hij me een beetje denken aan Cristiano Ronaldo: iemand die nooit twijfelt. Zelfs als El Hadj 7 keer naast schiet, durft hij de volgende keer weer te trappen. In iemand als Verschaeren zit meer twijfel."

Ook de goede resultaten tegen de toppers in de reguliere competitie, sterken het geloof in Anderlecht. "Ze haalden 15 op 18 tegen Club, Genk en Antwerp", aldus Raes, die paars-wit zag groeien. "Het systeem van Kompany begint steeds beter te draaien. Zeker sinds hij de vleugelbacks wat anders positioneerde."

Racing Genk: "Met Onuachu beste spits van competitie"

Last but not least is er Racing Genk. Na de bekerwinst tegen Standard nu al verzekerd van een geslaagd seizoen. "Met die trofee in handen zal er gemoedsrust zijn", denkt Raes. "Het maakt dat Genk vrijuit kan voetballen in de play-offs. Al zullen ze ongetwijfeld voluit gaan voor die tweede plek, die recht geeft op de voorrondes van de Champions League."

Volgens Raes is de aanwezigheid van Genk een meerwaarde voor de play-offs. "Want ze spelen aantrekkelijk voetbal. Het is een ploeg die ik graag aan het werk zie. Ook Anderlecht voetbalt goed, maar speelt ook veel saaie matchen. Dat is bij Genk minder het geval. Onder John van den Brom is het spel aanvallend en avontuurlijk. Echt de boel dichtgooien kunnen ze niet."