De Engelse golfer Marcus Armitage heeft zich in het Guinness Book of Records geklopt. Niet met zijn prestaties op de golfbaan, wel door een straffe stunt op een vliegveld. Hij mepte een balletje in een rijdende auto die 277 meter verder reed, een wereldrecord. Armitage doet beter dan de 250 meter uit 2012, in een auto die destijds bestuurd werd door David Coulthard.